Oggi domenica 29 settembre 2019 andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde condotta da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Nella scorsa puntata i conduttori Ingrid Muccitelli e di Beppe Convertini ci hanno portato alla scoperta delle bellezze della magnifica città di Mantova circondata da tre laghi artificiali e ricca di fascino e suggestione. Nella puntata di oggi domenica 29 settembre 2019 il programma farà tappa in Piemonte per raccontare al pubblico da casa la storia e le tradizioni legate a queste fantastiche valli e ci condurrà in un viaggio affascinante alla scoperta di montagne, valli bellissime, ricche di storia e tradizioni. Ingrid Muccitelli sarà in Alta Langa per la vendemmia e per raccontarci di come la coltivazione della vite si sia spostata sempre più in alto. Invece, in Val Maira ci mostrerà le bellezze del posto che è diventato uno dei più amati dal turismo straniero, con la predisposizione di percorsi escursionistici, e le peculiarità gastronomiche.

Linea Verde ci condurrà alla scoperta delle bellissime valli del Piemonte.

Beppe Convertini ci porterà invece alla scoperta della Val Grana, fino ad arrivare agli alpeggi sopra il paese di Castelmagno, dove nasce un formaggio straordinario. Vedremo come come i terreni abbandonati vengano ripuliti per far posto alla coltivazione del tartufo nero pregiato. Peppone ci mostrerà le qualità dell’aglio di Caraglio, l’aglio nero. L’appuntamento con Linea Verde è per oggi domenica 29 settembre 2019 alle 12.20 su Rai 1 per la magnifica tappa in Piemonte.