Al via domenica la prima puntata della nuova edizione di Domenica Live, condotta da Barbara D’Urso. Anche quest’anno l’orario d’inizio è alle 17:20 su Canale 5. Tanti ospiti esclusivi e nuove interviste per il debutto della trasmissione. Nel corso del primo appuntamento Barbara D’Urso ospiterà la bellissima Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, avuta dall’ex compagno Al Bano Carrisi. Le due donne commenteranno con Barbara D’Urso le ultime notizie familiari. Quali novità sveleranno al pubblico da casa ed in studio?

Ospiti di Domenica Live Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini.

Saranno in studio a Domenica Live anche Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini che annunceranno di essere tornati insieme. La bella Francesca, dopo il breve fidanzamento con Gennaro Lillio, è tornata tra le braccia del suo ex Giorgio Tambellini, che aveva tradito la ragazza durante la partecipazione al Grande Fratello. Tra i due ora sembra essere tornata nuovamente la passione e l’amore. Verrà presentato anche “Domenica Alive“, il torneo in cui i vip interpreteranno in maniera originale videoclip musicali o musical. A giudicare chi sarà il più bravo ci penserà il pubblico con il televoto da casa. Il nuovo appuntamento con Domenica Live è per domenica 22 settembre 2019 alle 17.20 su Canale 5.