Live – Non è la D’Urso anticipazioni 22 settembre 2019. Ospite Matteo Salvini per un duro faccia a faccia

Stasera domenica 22 settembre 2019 andrà in onda il secondo appuntamento con il programma di intrattenimento e di approfondimento Live – Non è la D’Urso, condotto da Barbara D’Urso. Nella scorsa puntata grande spazio è stato dato all’interno della trasmissione al caso del finto matrimonio di Pamela Prati, e sono state ospiti anche le sue ex agente Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

Matteo Salvini ospite a Live – Non è la D’Urso sarà protagonista di un acceso confronto.

Stasera, invece, si cambierà registro e la D’Urso ospiterà in studio il leader della Lega Matteo Salvini che si presterà ad un duro faccia a faccia con i 5 ospiti nel gioco delle sfere di “Live – Non è la D’Urso”. Verrà trasmesso in esclusiva, il video di Fabrizio Corona realizzato dalle telecamere di Live all’interno del carcere di San Vittore giovedì 19 settembre durante un torneo di calcio di beneficenza. Inoltre, verranno mandate in onda le testimonianze di chi in carcere ha incontrato Corona. Barbara d’Urso ospiterà Loredana Bertè, che renderà omaggio alla sorella scomparsa Mia Martini.

Ospite di Live – Non è la D’Urso Adriano Panzironi ideatore del programma Life 120 come vivere 120 anni.

Inoltre, sarà ospite di Live – Non è la D’Urso stasera domenica 22 settembre 2019 Adriano Panzironi ideatore del programma Life 120, come vivere 120 anni. In studio ci saranno anche coloro che testimonieranno la loro personale esperienza positiva ottenuta seguendo il noto programma alimentare che promette di vivere fino a 120 anni, e si confronteranno con i detrattori del regime dietetico ed alimentare.

Si parlerà ancora del Prati gate e di Mark Caltagirone, e delle accuse della mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che nella messa in scena sarebbe stato preso in affido dalla Prati e da Caltagirone. Cosa ne emergerà nella puntata odierna? Il nuovo appuntamento con Live – Non è la D’Urso è per stasera domenica 22 settembre 2019 alle 21.30 su Canale 5.