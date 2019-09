Al via oggi domenica 29 settembre 2019 la seconda puntata della nuova edizione di Domenica Live, condotta da Barbara D’Urso. Alle 17:20 su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento che promette come sempre tanti ospiti e tante sorprese. Nel corso del primo appuntamento Barbara D’Urso ha ospitato Loredana Lecciso e la figlia e Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini che dopo la rottura sono tornati insieme. Oggi Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 ha svelato le primissime anticipazioni della puntata di Domenica Live e gli ospiti della serata.

Gli ospiti di Domenica Live della puntata di domenica 29 settembre 2019

Dalle primissime anticipazioni svelate da Barbara D’Urso abbiamo scoperto che sarà presente in studio a Domenica Live Loredana Lecciso, che si sta preparando con il corpo di ballo per interpretare la colonna onora di Pretty woman. Ci sarà l’apertura di una nuova busta choc che arriva da qualcuno che fa una richiesta di aiuto. Inoltre domenica 29 settembre 2019 saranno ospiti in studio Rosa Perrotta, il compagno Pietro Tartaglione ed il loro figlio appena nato Domenico. Proprio in studio da Barbara D’Urso avevano annunciato la gravidanza e scoperto il sesso del nascituro. Domenica presenteranno al pubblico il piccolo Dodo. Tante sorprese in programma nel nuovo appuntamento di Domenica Live in onda domenica 29 settembre 2019 alle 17.20 su Canale 5!