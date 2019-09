Domenica 29 settembre 2019 andrà in onda il secondo appuntamento con il programma di intrattenimento e di approfondimento Live – Non è la D’Urso, condotto da Barbara D’Urso. Nella scorsa puntata grande spazio è stato dato al confronto con Matteo Salvini, che si scontrato con le cinque cattivissime sfere ed in particolare con Asia Argento ed Alba Parietti. Scopriamo insieme le prime anticipazioni della prossima puntata di domenica 29 settembre 2019 svelate da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi venerdì 27 settembre 2019.

Live – Non è la D’Urso: ospiti Rocco Siffredi e Lady Caniggia domenica 29 settembre 2019

Nella puntata di Live – Non è la D’Urso in onda domenica 29 settembre 2019 in prima serata su Canale 5 saranno ospiti Lady Caniggia ed il figlio che lanceranno pesanti accuse all’ex calciatore ed alla sua presunta amante. Ci saranno rivelazioni su Adriano Panzironi e la sua dieta così discussa e criticata. Inoltre ci sarà il drammatico racconto di Lele Mora, che parlerà della sua malattia. L’agente dei vip per la prima volta parlerà in diretta del suo tumore in tv nell’ospitata a Live non è la D’Urso.Inoltre, saranno ospiti Rocco Siffredi e la moglie che si confronteranno con le cattivissime sfere.

A Live – Non è la D’Urso tornano Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini.

Barbara d’Urso ospiterà poi Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini che si affronteranno i protagonisti del presunto complotto, e verrà fatto ascoltare l’audio choc relativo al presunto tradimento di Tambellini. Il nuovo imperdibile appuntamento con il programma Live – Non è la D’Urso è per domenica 29 settembre 2019 in prima serata alle 21.30 su Canale 5.