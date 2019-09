Tempesta d’Amore, anticipazioni della settimana 16-22 settembre 2019. La delusione di Tina!

Le ultimissime anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, basate sulla trama delle puntate in onda da lunedì 16 a domenica 22 settembre 2019 grondano di formidabili novità e colpi di scena. L’avvincente soap bavarese ci attende dal lunedì al venerdì dalle 19:50 alle 20:30, il sabato e la domenica dalle 19:30 alle 20:30 sempre su Rete 4.

Vediamo dalle anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, che il rapporto tra Denise ed Henry si fa di giorno in giorno più intenso. Il giovane, inoltre, si accorge di qualcosa che riguarda Ragnar, e che non gli piace per niente. Quando Tina lo viene a sapere, ne rimane assai delusa. Intanto, Denise e Joshua si dedicano al dipinto di George e Dora, e fanno una sbalorditiva scoperta!

La coscienza sporca di Annabelle!

Frattanto Annabelle, gravata da grossi pesi sulla sua coscienza, sta male. La Sullivan, ubriaca, si lascia scappare di bocca qualcosa di troppo, il che non sfugge a Jessica. Robert ascolta una conversazione tra sua moglie Eva e Christoph e decide di approfondire la cosa, mentre Romy e Tina continuano a lottare per conservare la loro casa.

Alfons fa del suo meglio per Tina!

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci mostrano che Alfons fa del suo meglio per aiutare Tina Kessler, ma il suo intervento è vano. Intanto Natascha incomincia a nutrire seri dubbi sulla buona fede di Jessica. Fabien continua a far preoccupare Michael, mentre Valentina è più che mai disponibile a stargli vicino.