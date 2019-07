Eliana Michelazzo si difende nuovamente dalle accuse di truffa!

Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, protagonista del caso più discusso degli ultimi tempi, su Instagram si è nuovamente difesa dalle accuse di coloro che la credono una truffatrice insieme alla sua ex socia Pamela Perricciolo. “Eliana Michelazzo ci ha sempre messo la faccia, ha parlato davanti a tutti gli italiani e sempre chiarito qualsiasi tipo di cosa. Ha cercato sempre di portare avanti un discorso. Per mettere la parola fine alla presa in giro che è stata fatta anche a me”, ha rivelato in alcune delle più recenti Instagram Stories.

Eliana Michelazzo sta cercando di riprendersi dopo le vicende degli ultimi mesi!

La Michelazzo ha spiegato di avere intrapreso le vie legali perché ci sono delle cose non chiare che il pubblico non ha ancora capito. Nel frattempo la ragazza sta cercando di staccare un po’ la spina da tutto quello che è successo negli ultimi mesi. La Michelazzo ha ribadito le proprie responsabilità ma anche riaffermato la propria buona fede in tanti comportamenti e ho sottolineato di non aver truffato nessuno ma di essere stata la prima a cadere vittima del raggiro. “Chiedo clemenza. Spero tutto si risolva il prima possibile. Non merito un trattamento così. Non è giusto. E’ tosto leggere determinate cose quando hai cercato di fare il possibile. Ho sempre detto la verità. Non ho mai detto stupidaggini”, ha rilanciato la Michelazzo, speranzosa di poter definire la situazione anche nell’ambito legale per escludere la sua estraneità alla vicenda, in particolare a quella legata alla truffa.