Elisa Isoardi dimentica Salvini e si prepara a tornare in grande forma a La prova del cuoco!

La bellissima conduttrice del programma di Rai 1 La prova del cuoco si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Gente. Ha rivelato di aver vissuto un periodo molto negativo dopo la fine della storia con il vicepremier Matteo Salvini. Oggi la Isoardi ha ritrovato il sorriso e del benessere dopo un periodo piuttosto negativo e ha detto di sentirti pronta per il ritorno al lavoro a partire dal mese di settembre. Elisa Isoardi ha raccontato di aver ripreso finalmente in mano la sua vita dopo un periodo no, e di vedere in modo più che positivo il proprio il futuro personale e lavorativo: “Ho appena ripreso in mano la mia vita dopo un periodo particolarmente complicato. Ora posso finalmente vivere la mia estate libera. Il mio futuro sarà positivo, perché ho energia positiva in me“.

Elisa Isoardi si prepara a tornare alla conduzione de La prova del cuoco!

Per la conduttrice sembra essere tornato il sereno dopo un periodo di solitudine in seguito alla fine della storia d’amore con Salvini. La conduttrice ha rivelato di avere acquistato una certa serenità che le permetterà di riprendere il lavoro al meglio e che ha imparato a stare bene anche da sola: “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Prima non ero capace di stare così bene con me stessa, oggi sì“. Poche settimane fa la conduttrice, dopo un periodo di rumors ed indiscrezioni, in un’intervista al settimanale Oggi aveva smentito una relazione che le era stata attribuita con Alessandro Di Paolo, un imprenditore, che in realtà per lei è soltanto un amico.