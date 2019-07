Una vita, anticipazioni del 23, 24, 25 luglio 2019. Per incastrare Ursula!

Eccoci a un nuovo tris di anticipazioni di Acacias 38, Una vita, relative alle trame delle puntate dal 23 al 25 luglio 2019, in onda su Canale 5 alle 14:10. El Pena è sempre più vicino a Flora – che nel frattempo sta aiutando Paquito – e fa una scoperta che lo sconvolge. Frattanto Ursula riceve una lettera che la lascia molto preoccupata, ma non smette di lanciare minacce a destra e a manca…

Attraverso le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, vediamo che, dopo le rivelazioni di Leonor sulle mistificazioni di Cristina Novoa, l’indignazione si diffonde per tutta Acacias. Intando Flora comprende che il vero Inigo sta nascondendo qualcosa: è questo il motivo per cui tiene conservate alcune foto di suo fratello. Samuel consegna a Diego un ciondolo appartenente a Moises.

Il ciondolo del piccolo Moises!

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Diego rivela a Blanca che, pur essendo certo che il loro piccolo Moises è ben vivo – tant’è che ne ha ritrovato il ciondolo – non sa dove Ursula lo abbia nascosto. La giovane piange, e trascorre la notte con l’Alday. Blanca e Diego, con la ritrovata collaborazione di Samuel, pensano a come incastrare Ursula per farle confessare dove ha nascosto il bambino. Riusciranno nel loro piano? Intanto El Pena prende di sorpresa Flora con una dichiarazione d’amore. Tuttavia l’uomo nasconde qualcosa di losco, e Inigo è pronto a strappargli la maschera!