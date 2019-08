Elisa Isoardi svela le novità per la prossima edizione de La prova del cuoco!

La bellissima conduttrice Elisa Isoardi, dopo un’estate di riposo e di relax, si prepara a tornare in onda a partire da settembre su Rai 1 con la nuova edizione del programma culinario La prova del cuoco. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato alcune delle novità che ci attendono a partire dal prossimo mese. La conduttrice ha annunciato una nuova presenza in studio. Scopriamo di chi si tratta.

Le novità pensate per la prossima edizione de La prova del cuoco.

Elisa Isoardi, che dal prossimo 9 settembre rivedremo al timone del cooking show “La Prova del Cuoco”, ha rivelato che nel programma ci sarà anche il suo cane Zenit. Con grande gioia e entusiasmo la conduttrice ha così spiegato al noto settimanale: “Zenit parteciperà al programma perché da settembre avremo uno ‘chef dog’ che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti. Quindi scopriremo se possono mangiare le uova, quanto sale possiamo mettere nei loro pasti… Un tempo eravamo abituati a dare loro gli avanzi. Oggi, invece, c’è un’attenzione maggiore alla loro alimentazione”. Quindi una delle novità in programma per la prossima stagione sarà una rubrica culinaria dedicata anche all’alimentazione ed ai consigli per i nostri amici a quattro zampe.

Elisa Isoardi racconta il rapporto speciale con il suo cane.

La conduttrice ha parlato del rapporto speciale e di grande sintonia che ha con il suo cane. La Isoardi ha così raccontato al settimanale: “Zenit mi ha salvato in un momento di difficoltà…Ogni tanto mi prendono delle fitte alla pancia da stare male e da svenire. Una volta ero in bagno ed è accaduto che mi accasciassi a terra. Lui mi ha risvegliato abbaiando e leccandomi la faccia…Non ho mai avuto una tale simbiosi con un cane prima d’ora“.