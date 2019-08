Silvia Toffanin rivela il motivo per cui ha rifiutato la conduzione di Temptation Island Vip

La conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di aver ricevuto due allettanti proposte da parte di Maria De Filippi. In particolare alla conduttrice sono state offerte le conduzioni sia della seconda edizione di ‘Temptation Island Vip’ sia della prima edizione di ‘Amici Vip’. I due programmi, dopo il rifiuto della Toffanin, sono stati affidati il primo alla guida di Alessia Marcuzzi ed il secondo a Michelle Hunziker.

Silvia Toffanin parla della sua scelta di rifiutare la conduzione di Temptation Island Vip.

Silvia Toffanin, nell’intervista ha spiegato le motivazioni per le quali ha deciso di non accettare le proposte, occasioni molto importanti e lusinghiere per chi fa il suo mestiere. In particolare la conduttrice ha raccontato che avrebbe avuto numerose difficoltà a conciliare gli impegni di lavoro con la famiglia, che per lei è al primo posto rispetto ad ogni altra cosa. A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha così dichiarato: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti…io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista“. La bellissima conduttrice si sente fortunata ad avere una famiglia unita che per lei è in assoluto la priorità: “Sono felice, sono fortunata. Cerco di assaporare ogni istante della mia vita con consapevolezza e anzi prego tutti i giorni che resti tutto così com’è”.

La conduttrice ha parlato anche del suo rapporto con i figli, ed ha svelato che tipo di mamma è nella gestione del menage familiare: “Di fronte ai miei figli non ho tecniche, non ho scudi…sono una mamma coccolona e piuttosto chiacchierona…mi fanno mille domande. Alcune mi mettono anche in crisi perché non so rispondere prontamente, ma per fortuna che c’è Internet”.