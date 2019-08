Festival di Sanremo 2020, Amadeus conduttore e direttore artistico!

Amadeus sarà il nuovo conduttore e direttore artistico del prossimo Sanremo. Nel 2020 si svolgerà la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana, ed Amadeus si è detto felice ed onorato di rivestire il ruolo tanto ambito per celebrare un anniversario così importante. Il conduttore ha poi spiegato che, dopo un brevissimo periodo di vacanza, inizierà subito a lavorare per quella che promette essere un’edizione del Festival entusiasmante e ricca di sorprese.

A comunicare la notizia dell’assegnazione della conduzione del prossimo Festival di Sanremo è una nota della Rai, in cui si legge che nel corso delle cinque serate del Festival saliranno sul palco volti noti che hanno fatto la storia del Festival e della Rai. Potrebbero esserci Pippo Baudo, Fabio Fazio, Carlo Conti, Piero Chiambretti. Sicuramente ci sarà Fiorello, che ha confermato la sua presenza su Twitter con la sua solita simpatia ed ironia: lo show man siciliano si è detto felicissimo per Amadeus, un po’ meno per sé stesso: “Non ce la posso fare”, ha scritto.

Amadeus, un’estate da ricordare!

Per Amadeus, questa sarà sicuramente un’estate da ricordare: il sogno di ogni conduttore, quello di calcare il palco dell’Ariston di Sanremo, sarà finalmente una realtà. Lo scorso 11 luglio, inoltre, il conduttore ha sposato in chiesa la sua amata compagna Giovanna Civitillo, coronando così un sogno che rincorre da quasi 20 anni. I due si sono uniti in matrimonio in una romantica chiesetta di Roma, alla presenza dei parenti e degli amici più stretti. Ricordi indelebili, che non andranno mai via.