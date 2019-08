Moda, Victoria’s Secret cancella il Fashion Show: ecco cosa è accaduto

Dopo ben 23 anni, il noto brand Victoria’s Secret non manderà gli Angeli in passerella: il Fashion Show è infatti stato cancellato. Scopriamo cosa è successo. Durante ogni inverno da 23 anni a questa parte, niente sfilata per gli Angeli del marchio di lingerie. La conferma, dopo diverse voci che circolavano già da un po’ in rete, è arrivata da Shanina Shaik, bellissima modella che da anni prendeva parte all’evento, interpretando il ruolo di Angelo.

Victoria’s Secret, tra futuro e innovazione: ecco tutte le novità.

Shanina Shaik ha rilasciato un’intervista al Daily Telegraph, a cui ha rivelato che quest’anno lo show non ci sarà. Secondo la modella, questa decisione è stata presa per la volontà del brand di ridefinirsi e rinnovarsi. L’immagine che un brand dà di sé oggi è fondamentale, e per questo Victoria’s Secret sta cercando di ridefinirsi dopo alcune critiche mosse a causa dell’aspetto delle modelle, che sfoggiano un corpo perfetto, risultato di rigide diete, ed in seguito alle critiche ricevute a causa delle dichiarazioni del responsabile marketing del brand, Ed Razek, secondo il quale non vi era alcun interesse ad inserire nella sfilata modelle transgender o plus-size.

Da Victoria’s Secret, intanto, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma una cosa è sicura: si parla di rinnovamento? E rinnovamento sia! Le ultime novità rivelano infatti che uno dei volti di Victoria’s Secret sarà Valentina Sampaio, una modella ventiduenne nata maschio.