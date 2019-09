Francesco Monte cade in contraddizione da Caterina Balivo a Vieni da me

Molti fans del programma Vieni da me, seguendo la puntata in onda ieri su Rai 1, in cui è stato ospite Francesco Monte, uno dei protagonisti dell’edizione di quest’anno del programma Tale e Quale Show, hanno notato delle incongruenze nel racconto fatto dal ragazzo a Caterina Balivo. Durante la puntata di ‘Vieni da me’ di mercoledì 25 settembre 2019 l’ex tronista ha parlando della sua nuova relazione con Isabella De Candia, con la quale si è fidanzato dopo la fine della relazione con la bella influencer Giulia Salemi. Monte ha raccontato alla Balivo di aver conosciuto la modella due mesi e mezzo, o forse tre, dopo la fine del rapporto con Giulia Salemi.

Francesco Monte si contraddice da Caterina Balivo a Vieni da me?

Ha così dichiarato Monte a Vieni da me: “Ci siamo conosciuti perché abbiamo degli amici comuni a Milano, io mi ero lasciato da due mesi e mezzo, forse tre. E’ stata una cosa del tutto inaspettata”. Il pubblico ed i fans della ex coppia formata da Giulia e Francesco hanno notato delle incongruenze nella ricostruzione dell’ex tronista. I due avevano annunciato la fine della loro relazione a inizio giugno dopo essersi mostrati insieme a Cannes, inoltre Francesco ha postato sui social la prima foto con Isabella il 17 luglio. Considerando che tra l’inizio della loro relazione e la condivisione di quello scatto si può presumere che tra la fine di un rapporto e l’inizio di un altro sia passato solo un mesetto. In tanti si sono chiesti sui social se si sia trattato solo di una distrazione e di una dimenticanza da parte di Monte.