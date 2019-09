Tempesta d’Amore anticipazioni del 26 27 28 settembre 2019. Le bugie di Jessica hanno le gambe corte!

In questa nuova triade di puntate tratte dalla trama, vediamo attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, che Jessica si trova in compagnia della piccola Felicitas e si sente presa da una felicità incontenibile. Tuttavia commette un errore che va tutto a suo discapito, con il rischio di far scoprire la verità nascosta. Un giorno o l’altro, di questo passo, Michael e Natascha finiranno per scoprirla!

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano intanto che Tina e Romy continuano a battagliare per non essere sfrattate dalla casa. Entrambe ignorano che Paul ha fatto una scelta assai importante senza parlarne prima con loro. Nel frattempo, il giovane Sigurdson e la Kessler si incontrano per chiarire come stanno le cose tra loro.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: l’effimera felicità di André!

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Ragnar sembra affascinato dalla sua ex compagna di scuola, mentre Tina stenta ad ammettere di essere a sua volta attratta dal giovane. Intanto Jessica fatica a coprire tutte le sue bugie. A questo punto Paul potrebbe scoprire che la sua Luna è viva, e che è stata abbandonata alla nascita dalla madre. Ad André arriva una buona nuova, ma la sua gioia, tanto per cambiare, non sarà di lunga durata!