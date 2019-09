Al via stasera mercoledì 25 settembre 2019 su Rete 4 in prima serata una nuova puntata del programma Fuori Dal Coro. Il giornalista Mario Giordano intervisterà Matteo Salvini. Acceso dibattito e momento di grande confronto con l’ex vicepremier sui temi più scottanti della politica e dell’economia, sul problema e sul fenomeno dell’immigrazione e su come il nuovo esecutivo si sta approcciando a tale situazione, sull’attualità e sulla linea e le iniziative del nuovo governo nella puntata odierna Di Fuori Dal Coro, programma di approfondimento di successo di Rete 4 condotto dal giornalista Mario Giordano. L’intervista a Matteo Salvini, leader della Lega, verrà trasmessa in diretta dalle 21.45 circa.

A Fuori Dal Coro anticipazioni nella puntata di stasera: spazio all’inchiesta affittopoli ed alla truffa del trasporto pubblico.

Nel corso della puntata in onda stasera di Fuori Dal Coro ci sarà un grande spazio anche per l’inchiesta giornalistica affittopoli, in particolare un approfondimento sull’assegnazione delle case popolari. Si parlerà della vicenda e degli scontri avvenuti la scorsa settimana a Tor Bella Monaca, a Roma, dopo un nuovo caso in cui un’abitazione è stata assegnata a una famiglia rom. Si parlerà anche degli affitti degli immobili capitolini.

Il comune di Roma è proprietario di molti di questi immobili, che vengono affittati con canoni bassissimi. Il giornalista e conduttore Mario Giordano proporrà una nuova ed interessante inchiesta su un tema particolarmete sentito, ossia la truffa del trasporto pubblico, per capire cosa c’è dietro all’incendio di numerosi mezzi pubblici. Il nuovo appuntamento con Fuori Dal Coro è per stasera mercoledì 25 settembre 2019 alle 21.20 su Rete 4.