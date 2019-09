Uomini e Donne Trono Classico ultime anticipazioni. L’indecisione di Veronica!

In seguito, come mostrano le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, Maria De Filippi fa vedere una clip, l’esterna tra Veronica ed Alessandro, che a quanto pare che è andata molto bene. Una volta in studio, Giulio chiede con stizza a Veronica se è pervenuta a una decisione definitiva, cioè corteggiare lui oppure l’altro.

Al che, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, la Burchielli risponde che ancora non si sente pronta a rinunciare a uno dei due. Dopo questa replica, Giulio accusa la bellissima di essere falsa perché tutti hanno visto bene che la loro esterna è andata molto male. Comincia così una lunga discussione in cui intervengono anche le altre corteggiatrici di Giulio.

La tranquilla esterna di Alessandro e Aurora

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico riferiscono che Alessandro ha portato in esterna anche Aurora: un’uscita assai tranquilla. Si passa al percorso di Giulia Quattrociocche che è uscita con Alessandro. Con lui dice di sentirsi a disagio perché è convinta che il corteggiatore, fuori dal programma della De Filippi, non se la sarebbe mai filata, e quindi non si fida di lui. Un’altra possibilità glie la darà comunque.