Giulia De Lellis racconta nuovi dettagli sul tradimento di Andrea Damante!

La bellissima Giulia De Lellis tra qualche giorno sarà in libreria con la sua prima fatica editoriale, ossia con il primo libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio“. Si preannuncia un grande successo di vendite di questo libro che desta grande curiosità ed interesse in particolare dai parte dei followers della nota influencer. Tra qualche giorno uscirà il libro e la bella Giulia De Lellis è tornata a parlare del tradimento di Andrea Damante ed ha spoilerato alcuni dettagli del libro.

La ragazza, in un’intervista al settimanale F, ha raccontato di aver scoperto il tradimento dopo aver chiamato le ragazze frequentate da Damante: “Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. O ci convivi o prima o poi esplodi. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela”.

Giulia De Lellis racconta altre mancanze di rispetto da parte di Andrea Damante.

La De Lellis ha rivelato che a parte i tradimenti ci sono state altre mancanze piuttosto serie e gravi nel rapporto con Damante: “Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra. Lui era tutto per me, ma io non lo ero per lui”.

L’attuale relazione tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone

La De Lellis si sente piuttosto cambiata dopo la brutta esperienza vissuta con Damante, e sicuramente sente di essere migliorata anche nel rapporto con l’attuale compagno, il pilota Andrea Iannone, il quale a sua volta ha con Giulia un atteggiamento rassicurante. La ragazza, pur essendo gelosa, si sente più serena: “Quell’esperienza mi ha cambiata, sono molto migliorata. Anche se di mio sono gelosa e lo resto: lui è mio e guai a chi me lo tocca. Ma Andrea se esce con gli amici mi chiede quasi sempre di raggiungerlo. Fa tutto alla luce del sole”.