Temptation Island Vip 2019: anticipazioni della puntata di lunedì 16 settembre 2019

Dopo l’eliminazione della coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo, l’attenzione è ora tutta rivolta all’identità dei nuovi personaggi verranno inseriti nella trasmissione in loro sostituzione. Secondo Dagospia a fare il loro ingresso nei villaggi di Temptation Island Vip 2019 saranno l’attore Alex Belli e la fidanzata Delia Duran, reduci dal Festival del Cinema di Venezia.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi la coppia sarebbe arrivata in Sardegna lo scorso fine settimana. I due erano stati già presi in considerazione dalla produzione di Temptation Island Vip 2019 quali protagonisti del reality, ma successivamente esclusi. Lunedì prossimo scopriremo l’identità della nuova coppia nel corso della seconda puntata di Temptation Island Vip 2019.

In un video pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island Vip 2019 è possibile vedere Simone Bonaccorsi deluso ed amareggiato dopo aver visto un video con le immagini della fidanzata Chiara in compagnia del tentatore. “Non sappiamo cosa ha visto @simonebonaccorsireal, ma di certo non l’ha presa bene”, recita il post a commento del video. Lunedì 16 settembre scopriremo cosa ha turbato Simone.

I retroscena della fuga di Ciro

I retroscena della rocambolesca fuga di Ciro verso il villaggio delle fidanzate sono stai svelati dal giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia in un post su Instagram, a corredo di una foto con Ciro e Federica scattata prima della partenza per Temptation Island Vip 2019.

“Questo post è un mio parere esclusivamente da amico. Cque l’avventura per #Ciro e #Federica inizia. Lei aveva BISOGNO di questo viaggio perché la loro storia aveva conosciuto un treno pieno di fiducia… persa. Ma di lì a poco: la fuga di #ciro L’eliminazione. Lei che urlava ‘No, non è giusto’. Lo avete visto… Oggi tra le mille cose fatte, il mio pensiero era fermo alla grande fuga. Ha sbagliato? Ha fatto bene? Ho letto quasi tutti i vostri messaggi. Per alcuni Ciro è stato un’egoista. Per altri eroe romantico che ha fatto esplodere un gesto d’amore, con la follia di chi ama follemente. Giusto o Sbagliato? Credo che lo possa dire solo una persona: ed è Federica. Sarà lei il metro per confermare se la reazione di Ciro era una lotta contro i sensi di colpa o astinenza verso l’amore puro (come il loro). “, ha affermato Parpiglia

“Nella mia testa avevo immaginato, pensato a un altro percorso. Pensieri che contano zero. E contano zero quando in mezzo c’è il cuore, i sentimenti, l’amore. Faccio un passo indietro, anche se mi sarebbe piaciuto entrare a gamba tesa su Ciro mentre correva (scherzo, forse).Non mi resta che tifare sempre per l’amore in attesa di mangiarmi due linguine a #napoli rigorosamente allo SCOGLIO. Lo scoglio di Ciro che per amore chissà se ha perso o ritrovato la sua Federica o forse è rimasto a guardare il mare da lassù … dal suo scoglio. #temptationisland #vip”, ha aggiunto il giornalista.