Temptation Island Vip 2019, le news: Interviene il figlio di Serena Enardu per difendere sua madre!

Le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019 raccontano di parole molto dure scritte da Giovanni Conversano sulla sua ex fidanzata Serena Enardu. Queste hanno avuto una certa risonanza sul web mentre andava in onda la prima puntata del reality. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto in effetti la mano pesante!

Infatti il suo sfogo dalla pagina di Instagram è stato feroce: “Dopo 9 anni tutti i nodi vengono al pettine! Quando mi chiedevate: ‘Ma cosa ne pensi?’, penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva, ma lei è sempre stata questa. Io non mi meraviglio, forse qualcuno di voi si meraviglia ma io lo sapevo, e questo è il motivo per cui 9 anni fa ho detto fuori, via”.

“Sono fiero di mia madre!”

In risposta a Conversano è intervenuto Tommaso, il figlio di Serena, di quattordici anni, postando un video molto pacato e cortese, nel quale invita Giovanni a smetterla. “Io sto benissimo e sono fierissimo di mia madre, sono felice che lei sia se stessa. Ciò che mi porta a fare queste Instagram stories però è un’altra persona che si è sentita in dovere di commentare, senza un motivo valido perché non è nella posizione di commentare. Auguro a questa persona il meglio e mi auguro che la smetta di commentare”.