Gli ultimi saranno ultimi: trama del film in onda stasera mercoledì 11 settembre 2019 su Rai 1

Stasera mercoledì 11 settembre 2019 andrà in onda su Rai 1 alle 21.30 il film drammatico per la regia di Massimiliano Bruno dal titolo “Gli ultimi saranno ultimi“. Nel cast tra gli interpreti della toccante storia spiccano Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Irma Carolina di Monte, Silvia Salvatori, Ilaria Spada, Giorgio Caputo, Emanuela Fanelli, Marco Giuliani, Maria Di Biase. Scopriamo insieme la trama del film in onda stasera su Rai 1.

La trama de Gli ultimi saranno ultimi in onda stasera su Rai 1.

Protagonista femminile della pellicola è l’attrice Paola Cortellesi, che veste i panni Luciana Colacci, una giovane donna sposata con Stefano. I due vivono in un paese della Tuscia, ossia Anguillara, dove Luciana lavora in una fabbrica tessile. Quando la donna, rimanendo incinta, finalmente realizza il suo sogno di poter diventare madre, cominciano enormi problemi. La donna rimarrà senza lavoro, dal momento che non le viene rinnovato il contratto dopo che una sua collega aveva informato il direttore della sua gravidanza.

A questo punto deciderà di cercare giustizia di fronte alla persona sbagliata, un ultimo come lei, Antonio Zanzotto poliziotto cinquantenne, che è stato trasferito a seguito di un incidente in cui ha perso la vita un suo collega. Le loro strade di Luciana e Antonio si incroceranno pericolosamente. Durante la festa medievale del paese Luciana, infatti, scopre che Stefano, dopo una lite l’ha tradita, e decisa a riottenere il suo lavoro va nella fabbrica dove lavorava e con la forza arriva a minacciare con una pistola il capo del personale. Come si concluderà la vicenda? Lo scopriremo nell’appuntamento con “Gli ultimi saranno gli ultimi” stasera mercoledì 11 settembre alle 21.25 su Rai 1.