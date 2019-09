Il Paradiso delle Signore anticipazioni della quarta stagione!

Tutto è pronto per la quarta stagione della fortunata soap opera italiana! Chi ha seguito le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, sa bene che la parte finale delle puntate della terza stagione è stata all’insegna delle riconciliazioni, dei baci a più non posso e dei progetti strepitosi da vedere realizzati.

Abbiamo visto infatti attraverso le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, che nell’ultima puntata,c’è stata la domanda di matrimonio fatta da Vittorio a Marta, che ha accettato con gran trasporto. I due promessi sposi sono tornati a lavorare insieme nella casa di moda, dove lei seguirà da vicino la nuova linea per le mamme, creata dalla Venere Gabriella, che dal canto suo quale partirà per Parigi per raggiungere l’amato Salvatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore. Riassunto delle puntate precedenti

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, arriva finalmente a conclusione anche la vicenda della famiglia Guarnieri, dal momento che il padre di Marta – Umberto – sentendosi sotto il perpetuo ricatto di Luca Spinelli, ha finito per rivelare la sua verità. Non fu lui, a suo tempo, a denunciare suo padre ai nazisti, ma il suocero. Per conseguenza, Margherita, che l’aveva ritenuto colpevole del misfatto, si allontanò da lui.