Il Segreto anticipazioni del 16, 17, 18 ottobre 2019. Adela sotto attacco!

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Antolina non si smonta quando Isaac le fa vedere le prove del suo inganno: con tutta la rabbia che ha in corpo contesta a una a una tutte le accuse che le vengono mosse. Ma suo marito le giura che continuerà a indagare sulle sue menzogne e che prima o poi le presenterà un conto assai salato.

Dal canto suo Elsa contatta Isaac per fargli sapere di aver trovato un modo intelligente per smascherare una volta per tutte Antolina. Intanto le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Prudencio ha bisogno di qualche giorno in più per decidere se prestare o meno i soldi a Severo. Irene si adopera per farsi dire dal marito che cosa lo turba.

Anticipazioni Il Segreto: la scelta di Maria!

In seguito, Carmelo ordina a Melitón di scoprire che cosa sta accadendo al suo amico. Poco dopo viene a sapere che qualcuno ha denunciato Adela a causa dei suoi ideali politici e del suo innovativo metodo di insegnamento. L’insegnante rischia grosso. Don Berengario, intanto, dopo un colloquio con Severo, incoraggia Prudencio a concedere il prestito al suo amico. Nel frattempo, Maria dice a tutti che resterà a Puente Viejo.