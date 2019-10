Tempesta d’Amore anticipazioni del 12, 13, 14 ottobre 2019. La disperazione di Robert!

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che Ragnar e Tina trascorrono insieme la gran parte delle loro giornate e la Kessler si sente sempre in colpa verso la memoria di David. Intanto Denise capisce che Christoph non si fida più di lei. Hildegard e Alfons discutono animatamente a causa del viaggio a Lubecca.

Ma secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, accade un fatto gravissimo: Nick perde il controllo dell’aereo e precipita sui Carpazi con i suoi passeggeri a bordo: inizia così un incubo. Robert ha degli strani presentimenti e, quando poi riceve la conferma che sua moglie e Christoph non sono giunti a destinazione, precipita nella più totale disperazione!

Le esitazioni di Tina Kessler con Ragnar…

Tra Tina e Ragnar, nel frattempo, si instaura una intesa molto speciale. Tra i due c’è un bel feeling che potrebbe sfociare in una bellissima storia d’amore. La donna, però, non riesce a distanziarsi dal pensiero di David. E si sente in colpa nei confronti del defunto papà di Tom. Riuscirà a superare i suoi rimorsi di coscienza ed a sfruttare questa seconda possibilità che la vita gli ha concesso? Denise scopre che suo padre non l’ha informata su cose molto importanti. Hildegard, nel frattempo, decide di partire anche da sola per Lubecca.