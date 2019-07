Il Segreto, anticipazioni del 23, 24, 25 luglio 2019. La fine dei Molero!

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano la morte di Eustaquio, e mentre suo figlio Lamberto prende la pistola per vendicarlo, don Berengario, dopo aver constatato come è ridotta la povera Julieta, perde il controllo e uccide anche Lamberto! Julieta, tra le lacrime, prega Carmelo e il sacerdote di occultare i due cadaveri e di procurarle dei vestiti puliti.

Ma, secondo le anticipazioni de Il Segreto, chiede loro soprattutto che suo marito non venga a sapere nulla! Julieta teme che Saul possa non sopportare un oltraggio come questo, e che la ripudi. Carmelo è del tutto d’accordo con lei, mentre il prete va in crisi di coscienza. Alla fine i due decidono di seppellire padre e figlio e di andare alla Guardia Civile a denunciare la loro scomparsa.

La gelosia di Fernando!

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto, vediamo che in seguito don Berengario raggiunge Saul e gli comunica che Julieta è stata ritrovata e sta bene. La Uriarte raggiunge il marito e ribadisce di stare benissimo e di non aver bisogno di essere visitata. Nel frattempo Elsa rivela ad Alvaro che le sostanze non le mancano. Don Anselmo e Tiburcio, intanto, cercano di placare coloro che stanno litigando dopo aver bevuto il gingko. Fernando, invece, è roso dalla gelosia per la grande intesa che c’è tra Maria e Roberto.