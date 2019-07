Stasera in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il reality delle tentazioni “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia. Il programma in tutte queste puntate, in particolare nella quarta, andata in onda lunedì 15 luglio 2019, ha ottenuto grandissimi risultati in termini di ascolti, e si prepara anche con la quinta puntata di stasera a battere il record di share. Nelle scorse puntate abbiamo assistito al confronto tra Nunzia e Arcangelo, che sono usciti separati dal programma, tra Andrea e Jessica, la cui unione non ha resistito alle tentazioni previste dal gioco, e quello tra Cristina e David che, nonostante sia stato piuttosto acceso, ha portato alla riconciliazione e all’uscita insieme dei due innamorati dal programma.

Stasera toccherà a Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, il momento del confronto e della resa dei conti. Nella quinta puntata, infatti, per loro ci sarà l’ultimo falò prima del confronto finale. Tanti saranno ancora i colpi di scena, e le sorprese che ci riserverà il programma nella penultima puntata.

“Temptation Island” 2019: il confronto tra le ultime tre coppie in gioco.

Per le tre le coppie ancora in gioco a “Temptation Island” arriverà il momento clou. Tante le dichiarazioni importanti, i dubbi, le lacrime, i momenti di crisi, e gli avvicinamenti pericolosi. Quali saranno le coppie che usciranno insieme dal programma e quale decideranno di interrompere la loro relazione al termine del reality? Il nuovo appuntamento con Temptation Island è per stasera alle 21:30 su Canale 5.