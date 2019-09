Stasera domenica 22 settembre 2019 andrà in onda la prima puntata della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Scopriamo insieme le anticipazioni ed il cast della nuova fiction di Rai 1! Imma Tataranni è un sostituto procuratore davvero unico: incorruttibile, implacabile, dissacrante, ma allo stesso tempo ironica, tenera e sensibile. Si tratta di una serie di 6 puntate tratta dai fortunati gialli di Mariolina Venezia ambientati a Matera.

Il cast della serie tv di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Ad interpretare Imma è l’attrice pugliese Vanessa Scalera affiancata da Massimiliano Gallo, che interpreta suo marito Pietro, da Alessio Lapice, che veste il ruolo dell’appuntato Ippazio Calogiuri e da Carlo Buccirosso in quelli del Procuratore capo di Matera Alessandro Vitali che darà spesso a Imma filo da torcere. Nel cast Cesare Bocci, Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La protagonista della serie tv in onda dal 22 settembre 2019 su Rai 1

Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. In Procura tutti la notano per il suo abbigliamento estroso ma anche per il suo atteggiamento inappuntabile e schietto, al lavoro ed a casa, che non la rende ben vista da molti. La bella Imma ha quarantatré anni, un marito che ama ed una figlia in piena adolescenza. In Procura la conoscono per il suo carattere, per la sua caparbietà e talento. Insieme all’appuntato Calogiuri indaga su una serie di crimini che interessano l’intera Basilicata senza risparmiarsi e senza mai arrendersi. Il primo appuntamento con la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore è per stasera domenica 22 settembre 2019 su Rai 1.