Comincia oggi lunedì 23 settembre 2019 la settimana con La Prova del Cuoco, il cooking show di successo di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì, alle 12.00, su Rai 1, condotto da Elisa Isoardi con la collaborazione di Claudio Lippi. In ogni fase della gara le due squadre accumuleranno dei punti. Nella Prima Manche i concorrenti della puntata dovranno realizzare una rivisitazione assolutamente personale dei piatti della cucina tradizionale italiana.

Si sfideranno, in questa parte del programma tra gli altri la “regina delle sfogline” Alessandra Spisni, il “cuoco vulcanico” Natale Giunta, e il “cuoco showman” Diego Bongiovanni, Angelica Sepe, “cuoca cantante” salernitana, e il “cannibale” Michele Cannistraro. Ad ogni sfida della prima manche verrà assegnata una penalità, che la squadra sconterà nella prova finale.

La prova del cuoco: le sfide e le ricette di oggi lunedì 23 settembre 2019.

Ci saranno poi le due Prove Individuali porteranno punti alle squadre e in questo spazio si scopriranno, tra le altre, le ricette dei vari chef della trasmissione ossia Sal de Riso, Luisanna Messeri e Daniele Persegani. La Gara Finale, ormai un classico de La Prova del Cuoco, decreterà il vincitore. La puntata oggi di lunedì 23 settembre de La prova del cuoco vedrà la Prima Manche si sfideranno Luisanna Messeri e Alessandra Spisni preparando delle deliziose polpette. Nella Gara Finale ci sarà la sfida tra Ginevra Antonini e Joseph Micieli. L’appuntamento con La prova del cuoco è per oggi lunedì 23 settembre 2019 per alle 11.50 su Rai 1.