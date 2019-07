Jeremias e Soleil svelano il vero motivo della crisi e del litigio!

Jeremias e Soleil, dopo le indiscrezioni che li hanno visti protagonisti nelle ultime settimane, hanno deciso di raccontare al pubblico, attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, i motivi della crisi che hanno vissuto nell’ultimo periodo. La coppia ha voluto raccontare il vero motivo del loro allontanamento. I due ragazzi, anche se si erano mostrati molto affiatati dopo l’uscita dal reality L’isola dei famosi, dopo la crisi degli ultimi giorni, ampiamente superata, sono più uniti di prima. Durante un’intervista doppia rilasciata a “Chi”, Soleil ha rivelato: “Abbiamo discusso, lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare“.

Jeremias e Soleil raccontano la verità sulla crisi delle ultime settimane.

Jeremias ha ammesso di aver esagerato con Soleil, si è preso le proprie responsabilità, e i due sono riusciti a chiarirsi: “Non mi piaceva il contesto. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero…poi ci siamo chiariti. Avevamo torto entrambi”. La coppia da qualche tempo ha deciso di intraprendere la convivenza. I due hanno preso un appartamento insieme a Milano e sognano grandi progetti per il futuro, tra cui quello di avere dei figli anche se per ora per la coppia ancora presto: “Conviviamo. Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l’ora di averne. Ma adesso è ancora presto…”.