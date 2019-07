Sulla pagina Facebook del programma di Rai 1 Linea blu è stata annunciata la sospensione della programmazione per la giornata di domani sabato 20 luglio 2019. Il programma ci dà appuntamento a sabato 27 luglio 2019. Domani la trasmissione non sarà in onda per lasciare spazio alla programmazione speciale di Rai 1 dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla luna! Sabato 20 luglio 2019 non andrà in onda il consueto appuntamento con il programma itinerante Linea Blu con Donatella Bianchi, nè con il programma Linea verde life estate, condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi. In occasione di questo evento memorabile ed unico nella storia, la Rai ha programmato una variazione specifica del palinsesto televisivo, dedicandola a questo avvenimento. Appuntamento imperdibile per il pubblico da casa. Il programma Linea Blu domani alle 14 non andrà in onda, mentre al suo posto ci sarà Gagarin: primo nello spazio!

Linea Blu torna in onda su Rai 1 sabato 27 luglio 2019.

Le scorse settimane il programma di Rai 1 ha fatto tappa in Toscana a Capraia in compagnia anche di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello andando alla scoperta delle bellezze dell’arcipelago toscano. La scorsa settimana c’è stata la splendida tappa all’Isola d’Elba. In particolare la conduttrice Donatella Bianchi ha condotto il pubblico alla scoperta dell’Isola di Montecristo. Il nuovo appuntamento con Linea blu, dopo l’occasionale sospensione di domani, è per sabato 27 luglio 2019 alle 14 su Rai 1.