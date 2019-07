Kasia Smutniak compie 40 anni. Le rivelazioni dell’attrice alla vigilia di una data importante

La bellissima attrice Kasia Smutniak, il prossimo mese festeggerà una ricorrenza molto importante, ossia compirà 40 anni. La Smutniak ha rivelato di essere molto felice e di sentirsi bene con se stessa e con il proprio corpo alla vigilia di questo importante traguardo. L’attrice si sente bella e sexy nonostante qualche piccola ruga: “Sono felice di questo nuovo corpo di donna quarantenne e non voglio che le mie foto vengano ritoccate“. In un’intervista rilasciata al settimanale “Io Donna” ha rivelato di apprezzare moltissimo il social Instagram, sul quale non era iscritta fino a un anno fa. La Smutniak lo sta utilizzando come canale per promuovere se stessa, cioè per mostrarsi per quello che è senza filtri.

Kasia Smutniak per un anno staccherà dal lavoro per dedicarsi alla famiglia.

La bellissima Kasia nell’intervista al noto settimanale ha raccontato di essersi riappropriata della propria femminilità nei ultimi anni, dopo aver girato con alcuni film. Ha anche confidato di aver riscoperto negli ultimi anni la propria sensualità di donna grazie ad alcuni film, dopo aver avuto un’infanzia e un’adolescenza trascorse in un ambiente maschile visto che era la figlia di un generale dell’aviazione. “Arrivata ai 40 anni mi sono presa la libertà di dirmi: ‘Sai che mi piaccio anche sexy?'”, ha dichiarato l’attrice a Io Donna. La Smutniak ha raccontato che il prossimo anno non girerà nessuna pellicola ma sarà comunque impegnata a promuovere due film girati lo scorso anno. L’attrice ha deciso di staccare la spina dal lavoro e dedicarsi maggiormente ai propri figli alla propria famiglia.