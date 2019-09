La bellissima Kasia Smutniak ha sorpreso tutti celebrando il matrimonio con il compagno il produttore Domenico Procacci. La Smutniak si è sposata con una cerimonia molto intima nella villa di Formello, alle porte di Roma, dove la coppia vive. Per evitare che la notizia venisse diffusa l’attrice ha pensato ad un sistema, ossia ha invitato tutti i suoi amici a prendere parte alla sua festa per festeggiare il suo quarentesimo compleanno. Idea che ha consentito di far arrivare nella campagna romana tutti i loro i parenti e gli amici. Una volta arrivati nella villa la sorpresa è stata servita: gli ospiti hanno dedotto che avrebbero partecipato non ad una festa di compleanno bensì alle nozze di Kasia e Domenico.

I dettagli delle nozze tra Kasia Smutniak e Domenico Procacci.

Kasia e Domenico stanno insieme da più di otto anni, sono una coppia solida e collaudata, hanno già un figlio di 5 anni il piccolo Leone, mentre Kasia è mamma anche di Sophie nata dall’unione con Pietro Taricone. I due hanno scelto di coronare il loro amore con il matrimonio ed hanno deciso di sposarsi con una cerimonia semplice, con uno stile un pò hippie. Nell’unica foto pubblicata su Instagram, la bellissima Kasia Smutniak si è mostrata con un abito bianco e una coroncina di fiori sulla testa, mentre Procacci ha scelto un look più tradizionale. Tra gli ospiti vip del matrimonio a sorpresa tra la Smutniak e Procacci c’erano Luciano Ligabue con la moglie Barbara Pozzo e il regista Ferzan Ozpetek, testimone della sposa.