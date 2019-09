Al via oggi la prima puntata del programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura “La Domenica Ventura”. La nuovissima trasmissione televisiva andrà in onda su Rai 2 a partire dal 15 settembre alle 12.00, e vedrà il ritorno alla conduzione di un programma sportivo di Simona Ventura, che sarà accompagnata in questa nuova avventura dal giornalista ed inviato di Raisport Francesco Rocchi. Tra gli ospiti della prima puntata di domenica 15 settembre 2019 de La Domenica Ventura ci sarà il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Le interviste e gli ospiti de La Domenica Ventura.

Ogni domenica si comincerà con il commento e la cronaca del match delle 12.30. La partita di oggi che si disputerà come anticipo e sarà il lunch match della giornata è quella tra Genova e Atalanta. Se ne parlerà commentando la gara all’interno dello stadio ma anche ciò che accade fuori attraverso le voci dei protagonisti e dei loro familiari con collegamenti nelle case dei giocatori e dei loro familiari in giro per l’Italia, che offriranno una loro visione particolare della partita calcistica.

In studio Simona Ventura avrà molti ospiti da intervistare. Si tratterà di campioni di oggi e del passato che rilasceranno alla conduttrice interviste esclusive. Grande spazio al mondo dello sport femminile. Interviste, approfondimenti calcistici e non solo nel nuovo programma della domenica di Rai 2 condotto da Simona Ventura che promette tante sorprese al pubblico. L’appuntamento con la Domenica Ventura è per oggi domenica 15 settembre 2019 alle 12 su Rai 2.