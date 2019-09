Domani domenica 15 settembre 2019 prenderà il via la nuova edizione di Domenica In, condotta come lo scorso anno da Mara Venier, che si prepara a bissare l’enorme di successo di pubblico e di ascolti ottenuto lo scorso anno. Tante le novità e gli ospiti presenti nella prima puntata in onda domani. Interviste, approfondimenti, momenti di riflessioni, spazi musicali e di intrattenimento condiranno la domenica di Rai 1. Scopriamo insieme chi si prepara ad accogliere Mara Venier nel suo salotto domenicale nella puntata di domani domenica 15 settembre 2019.

Gli ospiti e le interviste di Domenica In di domenica 15 settembre 2019: in studio Amadeus, De Lellis, Romina Power, Rocio Morales

Nella puntata di Domenica In in onda domenica 15 settembre alle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier accoglierà in studio Amadeus, che racconterà l’emozione e l’entusiasmo per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo, che lo vedrà nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Torna a grande richiesta un personaggio amatissimo dal pubblico a fare visita a Mara Venier, ossia Romina Power, che da poco è diventata nonna bis. Saranno in studio per parlare della nuova edizione di “Un passo dal cielo” Daniele Liotti e Rocío Muňoz Morales.

Ospite musicale Arisa ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera artistica e musicale, contraddistinta da altrettanti cambi di look. In studio ci sarà anche l’influencer Giulia De Lellis attesissima nelle librerie con il suo primo libro, dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Si racconterà con Mara Venier e rivelerà alcuni particolari del suo libro. Tra le new entry Orietta Berti, che sarà una simpatica opinionista per Mara Venier.