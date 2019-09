Al via oggi a partire dalle 12 su Rai 1 una nuova puntata de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi affiancata nell’edizione di quest’anno dal conduttore Claudio Lippi. Scopriamo insieme gli ospiti e le sfide culinarie della puntata odierna. Anche nella seconda settimana de La Prova del Cuoco che va da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2019 vedremo le consuete sfide tra la squadra del Pomodoro Rosso e quella del Peperone Verde, in una gara che coinvolgerà tutte le fasi della puntata. Nell’appuntamento di oggi all’inizio della puntata vedremo la sfida tar Michele Cannistraro e Natale Giunta, che si cimenteranno in una reinterpretazione estiva della carbonara, un piatto molto amato della tradizione culinaria italiana.

Le sfide de La prova del cuoco della puntata di lunedì 16 settembre 2019.

La sfida tra la squadra del Pomodoro Rosso e quella del Peperone Verde continuerà durante la puntata odierna con le prove individuali. Oggi ci sarà il studio la cuoca Alessandra Spisni, che preparerà un delizioso secondo piatto, ossia la scaloppina di melanzane. Oggi sarà al debutto a La Prova del Cuoco Valeria Raciti, che si cimenterà con confetture e conserve. Al termine della puntata de La prova del cuoco di oggi lunedì 16 settembre 2019 vedremo sfidarsi nella gara finale con i concorrenti in gioco oggi, gli amatissimi chef Gian Piero Fava e Cristian Bertol, molto apprezzati e seguiti dal pubblico da casa.