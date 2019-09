Uomini e Donne Trono Classico News: Giulio Raselli lancia una frecciata alla Cavaglià!

Le anticipazioni, il gossip e le news di Uomini e Donne Trono Classico mostrano che il neo tronista Giulio Raselli ha rilasciato la sua prima intervista a U&D Magazine, nella quale, tra le altre cose, ha parlato di Giulia Cavaglià, la tronista che ha corteggiato e che alla fine non lo ha scelto, preferendogli il rivale Manuel Galiano. La delusione è ormai acqua passata, ma Giulio ha lanciato comunque una frecciata alla ragazza.

Infatti, parlando dell’ex tronista del salotto dell’Amore, Giulia Cavaglià, per la quale aveva a suo tempo preso una ‘scuffia’ coi controfiocchi, senza poi essere scelto da lei, Raselli non la manda a dire, dichiarando nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine (la sua prima da quando è diventato tronista assieme ad Alessandro Zarino): “Giulia mi ha deluso parecchio. A quanto mi risulta la sua scelta si è rivelata poi sbagliata…”

Giulio: “Voglio una donna veloce di testa”!

Una vera e propria frecciata senza alcuna remora è quella che ci mostrano le anticipazioni, il gossip e le news di Uomini e Donne! In conclusione, Giulio ha spiegato, chiaramente e senza equivoci di sorta, quello che si aspetta dal suo trono. “Voglio vicino a me una donna che sappia cosa vuole, veloce di testa. Non voglio essere illuso. Ce la metterò tutta!” ha dichiarato.