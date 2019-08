Oggi sabato 24 agosto 2019 al via su Rai 1 una nuova interessante puntata del programma itinerante di successo Linea Blu. Alle 14 in compagnia di Donatella Bianchi faremo un nuovo affascinante viaggio alla scoperta di angoli di paradiso della nostra Penisola. Scopriamo insieme le novità e le tappe in programma oggi sabato 24 agosto 2019! Donatella Bianchi condurrà i telespettatori alla scoperta delle coste incontaminate della Sardegna, a partire dall’Isola Rossa, la Valledoria e la Costa Paradiso. Il mare e del vento nel corso del tempo hanno scolpito questa costa, rendendola un luogo spettacolare. Posti, questi, in cui il turismo ha preso notevolmente piede negli ultimi decenni. Si ascolteranno le testimonianze di chi ha visto trasformare questi luoghi e si illustreranno i progetti volti a preservare la bellezza della costa e dei fondali, il cui colore rosso è il tratto caratteristico.

Nella puntata di Linea Blu in onda oggi alle 14 su Rai 1 si visiterà anche un altro luogo della Sardegna. Attraversando, infatti, una sottile striscia di spiaggia, si raggiungerà un meraviglioso territorio che la incessante azione del mare ha creato nel tempo e del fiume Coghinas, che qui ha la sua foce. Si tratta di una zona ricca di flora e fauna, oggetto di grande interesse. Vi troviamo molti uccelli migratori, luogo ideale per tutti gli amanti ed appassionati del birdwatching. Questa costa è un luogo ottimale per praticare sport come la vela, il surf, windsurf, kitesurf. Fabio Gallo, inoltre, ci mostrerà la sfida del recordman Giovanni Brancato, che percorrerà a nuoto il tratto da da Civitavecchia ad Alassio. Il nuovo appuntamento con Linea Blu è per oggi, sabato 24 agosto 2019, alle 14 su Rai 1 per immergerci in un viaggio alla scoperta della magnifiche coste della Sardegna.