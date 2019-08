Oggi il programma di Rai 1 ci guiderà in un magnifico viaggio alla scoperta di una delle isole più belle d’Italia, ossia l’isola di Ischia. Federico Quaranta, Federica De Denaro e Giuseppe Calabrese ci porteranno alla scoperta di Ischia, la più grande fra le isole del Golfo di Napoli. Nella puntata di Linea Verde, in onda oggi domenica 25 agosto, alle 12:20, su Rai 1 il viaggio ci mostrerà tutte le bellezze caratteristiche del posto, da una scogliera di 400 metri di altezza a picco sul mare, la vegetazione di querce, acacie e castagni. Tappa anche al Monte Vezzi, che nasce dai resti di vulcano con il nucleo centrale solido ed i fianchi formati da materiali friabili di circa 120.000 anni fa.

Linea Verde Estate oggi farà tappa nella splendida isola di Ischia!

I conduttori ci porteranno anche alla scoperta della spiaggia dei Maronti, in località Sant’Angelo, delle bellezze di Cavascura, un bacino termale realizzato nella roccia, noto in epoca greco-romana, particolarmente frequentato da Aragonesi e Borboni. Il nostro meraviglioso viaggio della giornata continuerà alla scoperta delle falesie che declinano verso i “boulder”, massi rocciosi testimonianza dell’effervescenza geologica dell’isola di Tifeo. Con Pepito e Fiorella visiteremo la baia della Pelara ed il bosco di Zaro. Peppone sarà, invece, nel Rione Sanità, a Napoli, per il suo appuntamento culinario, che stavolta lo porterà ad assaggiare la pizza fritta a forma di vulcano. L’appuntamento con Linea Verde Estate è per oggi alle 12. 20 su Rai 1 per un indimenticabile viaggio alla scoperta dell’isola di Ischia.