Oggi su Rai 1 alle 14 verrà trasmessa una nuova puntata del programma di successo Linea Blu, che sta ottenendo un grande riscontro di pubblico anche nella sua versione estiva. Nella puntata di oggi sabato 27 luglio 2019, la conduttrice Donatella Bianchi ci condurrà in un magnifico viaggio alla scoperta di Genova e delle sue bellezze costiere. Sarà un affascinante escursione lungo le coste liguri. Grande spazio al tema della sostenibilità ambientale, con lo scenario del Porto Antico di Genova, dove sistemi innovativi hanno consentito di dare un nuovo volto al porto del futuro che sia sempre più improntato all’ecosostenibilità.

Linea Blu farà tappa a Genova nella puntata di oggi sabato 27 luglio 2019

Con Linea Blu ci sposteremo verso il mare per parlare di itticoltura. Sempre in tema di eco sostenibilità, il programma si sposterà ad Arenzano, dove una vecchia linea ferroviaria è stata trasformata in una pista ciclabile. Non mancherà un appuntamento imperdibile con la visita all’acquario di Genova. Fabio Gallo, invece, nel cuore della Pianura Padana, proverà a fare surf a Milano. L’appuntamento con Linea Blu, condotto come sempre da Donatella Bianchi, è per oggi sabato 27 luglio 2019 alle 14 su Rai 1. Ci attende un nuovo ed affascinante viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese.