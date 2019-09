Tra poco andrà in onda una nuova puntata del programma itinerante di Rai 1 Line Blu, condotto come sempre da Donatella Bianchi. Oggi la trasmissione condurrà i telespettatori in un nuovo viaggio alla scoperta delle bellezze dell’Italia. La tappa di oggi sarà in Sardegna, in Ogliastra ad Arbatax, uno dei porti più importanti della costa orientale dell’isola. Si parlerà della storia di questo splendido territorio. Si narrerà del suo declino e del suo attuale ritorno in auge oggi, grazie alla siderurgia, le piattaforme petrolifere e i cantieri di lusso.

Linea Blu fa tappa in Sardegna in Ogliastra.

Donatella Bianchi, nel suo viaggio lungo le coste orientali dell’isola, mostrerà al pubblico le rocce rosse dell’Ogliastra, diffuse nelle grandi scogliere e sulle creste collinari della costa. Uno spettacolo naturale davvero speciale, unico e suggestivo. Si parlerà anche dei rischi legati ad un turismo scellerato, cui sono soggette queste splendide località. Grande spazio chiaramente alla natura ma una lunga pagina dedicata all’economia sostenibile. Si parlerà, ad esempio, del progetto di reintroduzione negli stagni della Sardegna la vongola verace autoctona.

Donatella Bianchi ci guiderà in Sardegna alla scoperta di una suggestiva costa, composta dai fondali e rocce a picco sul mare, ci mostrerà immersioni ed arrampicate a picco sul mare. Nella puntata odierna della trasmissione Fabio Gallo in Sardegna condurrà i telespettatori alla scoperta di Rio San Girolamo, per condividere con voi un’avventura di acquatrek. L’appuntamento è per oggi sabato 7 settembre 2019 alle 14 su Rai 1 con la nuova puntata di Linea Blu che ci regalerà una magnifica e suggestiva tappa in Sardegna.