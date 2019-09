Le ultimissime anticipazioni e news di Temptation Island Vip 2019 riguardano Pago e Serena Enardu, dal momento che il cantante sardo ha rivelato su Instagram di aver lasciato in anticipo il programma. Il motivo il cantante non l’ha detto, ma con ogni probabilità potrebbe esserci dietro una clip mostrata giorni fa dalla redazione, in cui Serena quasi bacia il tentatore Alessandro.

Le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019 riferiscono che la reazione di Pago è stata quella di chiedere per la coppia un falò di confronto. Nel quale non si sa cosa sia successo, ma quel che è certo è che il cantante ha lasciato il programma. Dopo di che, su Instagram, ha postato un messaggio un po’ enigmatico, citando una canzone di Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita.

Il post di Pago su Instagram!

Secondo le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, Pago ha scritto: “Ricorda un uomo a volte va anche perdonato, ma anche una donna?”. Tutto fa pensare che il cantante si sia innervosito per il flirt fra Serena e il tentatore Alessandro, anche se Pago non ha risposto a nessuna delle innumerevoli domande dei suoi follower di Instagram.

Alessia Marcuzzi: “Un colpo di scena incredibile!”

A sua volta Alessia Marcuzzi, in un’intervista, ha dichiarato: “Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una spalla. C’è stato subito un falò rovente e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare. A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente”.