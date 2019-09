Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: gli invitati da Temptation!

Nella primissima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, grande spazio hanno avuto Filippo Bisciglia e gli altri protagonisti di Temptation Island. Si passa a parlare di loro e con loro. Il primo a intervenire, è Massimo Colantoni. Secondo le anticipazioni, il gossip e le news di U&D, il giovane ha una rivelazione da fare: quella di essersi fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli.

Attraverso le anticipazioni, il gossip e le news di U&D, è presente in studio anche l’ex fidanzata di Massimo, Ilaria, la quale ha raccontato che Massimo si è comportato in modo aggressivo quando lei è ritornata a casa per prendere i suoi effetti personali. Il tentatore Javier era seduto poco distante, ma non si è capito se il pallavolista ha o non ha una relazione con la Teolis.

Attacco a Massimo!

Le anticipazioni, il gossip e le news di U&D, mostrano che a un certo punto Giulio Raselli, amico di Javier, ha attaccato ferocemente Massimo. Maria De Filippi è dovuta intervenire per calmare le acque. La conduttrice ha spiegato che essendo appena la prima puntata, voleva evitare eccessive complicazioni. Comunque anche in questo caso i due questionanti sono usciti di scena stringendosi la mano cordialmente.