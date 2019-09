Domani come di consueto il sabato alle 14 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata del programma Linea Blu, condotto da Donatella Bianchi. Scopriamo insieme quale sarà la tappa della giornata di domani. Nella puntata in onda sabato 14 settembre 2019 la conduttrice ci porterà alla scoperta delle bellezze di Napoli. In viaggio alla scoperta della sua splendida costa e delle sue località marittime.

Linea Blu va alla scoperta delle bellezze della costiera napoletana.

Secondo le prime anticipazioni di Linea Blu della puntata di sabato 14 settembre 2019, la trasmissione comincerà il suo affascinante percorso partendo da poche miglia da Torre del Greco, dove assisteremo all’esplorazione di quello che viene chiamato “Blue Hole” del Mediterraneo, una formazione di origine vulcanica situata a breve distanza dalla costa napoletana. I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli avvieranno un progetto di ricerca unica, vista la singolarità dell’ambiente marino che caratterizza questa struttura geologica. Come per il Blue Hole del Mar dei Caraibi, si tratta di ambiente davvero unico, dove gli adattamenti biologici permettono di realizzare delle scoperte sia in ambito microbiologico che per la vita dei grandi organismi marini.

Fabio Gallo ci condurrà a bordo di una delle regate napoletane più famose.

Donatella Bianchi insieme al Presidente di Anton Dohrn Roberto Danovaro commenteranno tutti questi dati e questo spettacolo della natura. Inoltre, grazie alle riprese dei subacquei verrà mostrato agli spettatori di Linea Blu uno spettacolo unico ed davvero emozionante. Fabio Gallo si troverà a bordo in una delle regate veliche più importanti che si svolgono all’interno dell’arcipelago napoletano. Il nuovo imperdibile appuntamento con Linea Blu è per domani sabato 14 settembre 2019 alle 14 su Rai 1.