Una vita, anticipazioni puntata serale di sabato 14 settembre 2019. Diego vuole uccidere Samuel!

Le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, mostrano che Inigo va a casa di Rosina per chiederle il permesso di corteggiare Leonor. Rosina in un primo tempo si oppone, ma l’intervento di Liberto risolve tutto. Diego vuole uccidere Samuel, ma Blanca riesce a evitare il peggio, ricordandogli che per ritrovare vivo il loro bambino devono mantenere il loro piano così come lo hanno deciso a suo tempo.

Intanto Trini organizza una festa a sorpresa a La Deliciosa per l’addio al nubilato di Silvia. Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Riera propone a Carmen di andare a vivere insieme: è felice perché, dopo tanta sofferenza, ha trovato la sua donna ideale. Nel frattempo viene celebrato il battesimo del piccolo Moises.

La finta morte di Blasco!

Le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, fanno vedere che il bambino viene dato in braccio a Riera da una nurse che non si avvede di nulla. Quando Blanca e Diego arrivano alla pensione, vedono che Riera e Moises non ci sono. Felipe annuncia a Silvia che Blasco è morto mentre cercava di evadere dalla prigione. Ma la notizia è falsa: Javier è suo complice, e gli dà le chiavi della casa di Celia dove Silvia dormirà il giorno prima delle nozze.