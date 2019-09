Verissimo, anticipazioni 14 settembre 2019: Giulia De Lellis racconta la verità su Damante e Iannone

L’influencer Giulia De Lellis è uno degli ospiti che varcheranno questo pomeriggio l’ingresso dello studio di Verissimo. Il talk show del sabato di Canale 5 ritorna sugli schermi televisivi dopo la pausa estiva con al timone la confermatissima Silvia Toffanin. Giulia sta vivendo un periodo della sua vita molto intenso. Ricercatissima dagli sponsor, ultimamente è diventata testimonial di una famosa catena di intimo.

“In arrivo novità. Tante,belle,mie. Ma lo sapete, condividiamo molto.. Non sapete però lo stress e la fatica di questo periodo,di questi ultimi mesi. Sono più brava a raccontarvi del bello,a dirvi di quanto io sia entusiasta per tutto e sempre”, ha scritto la De Lellis in un post su Facebook. “Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti,dalle piccole, e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto. Sono felice, sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca.. Tanto!! Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto..E sarà meraviglioso! Vita porterò con me comunque,tranquilli”, ha aggiunto

Giulia De Lellis a Verissimo, oggi 14 settembre 2019

Ne ha di cose da raccontare Giulia a Verissimo. A cominciare dal libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” in uscita il 17 settembre, ne quale vengono svelati alcuni dettagli della storia con Andrea Damante, conosciuto ad Uomini e donne. Una relazione importante, con tanto di convivenza.La coppia si è sciolta a causa dei tradimenti del ragazzo.

Le difficoltà dopo la rottura con Damante

L’influencer a Verissimo ha fornito molte anticipazioni di quanto scritto nel suo libro, come i momenti difficili dopo la rottura con Damante e la temporanea incapacità di fidarsi e lasciarsi andare a nuove relazioni. Ora la storia con Andrea Iannone prosegue a gonfie vele e Giulia ne ha raccontato a Verissimo alcuni dettagli.