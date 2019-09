Al via oggi domenica 15 settembre 2019 la nuova edizione del programma di successo della domenica di Rai 1 Linea Verde. Troveremo tante novità a partire dai conduttori. Nella prima puntata di oggi domenica 15 settembre della versione invernale della trasmissione, che va in onda come di consueto ogni domenica alle 12.20 su Rai 1 ci sarà una nuova coppia che ci condurrà alla scoperta delle bellezze dell’Italia. Stiamo parlando della bellissima Ingrid Muccitelli e di Beppe Convertini, due volti amati di Rai 1. Ci saranno gli interventi, come gli altri anni, del cuoco Peppone.

Linea Verde oggi domenica 15 settembre 2019 fa la sua prima tappa in Sicilia!

Scopriamo insieme quale sarà la prima tappa della prima puntata di Linea Verde in onda oggi domenica 15 settembre 2019. Scopriremo le bellezze suggestive ed incantevoli della Sicilia. Si visiteranno i Monti Iblei, situazioni tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. Una Sicilia in una veste speciale, rurale e barocca, ricca di cultura e tradizioni antichissime. Nel nostro viaggio con Linea Verde alla scoperta dei Monti Iblei vedremo mandorle e carrube, suini neri e sapori montani, campi di grano e canyon profondi,. L’appuntamento è per oggi domenica 15 settembre 2019 alle 12.20 su Rai 1 con la prima puntata stagionale di Linea Verde, in compagnia di Ingrid Muccitelli e di Beppe Convertini.