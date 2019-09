Al via stasera su Canale 5 la prima puntata di questa nuova stagione del programma di Canale 5 Live – Non è la D’Urso condotto come lo scorso anno da Barbara D’Urso, che si prepara a bissare il successo di pubblico della scorsa edizione, che ha toccato punte di telespettatori superiori ai 3 milioni, in particolare grazie al caso di Mark Calatgirone ed al finto matrimonio di Pamela Prati.

Gli ospiti di Live – Non è la D’Urso di domenica 15 settembre 2019.

Stasera domenica 15 settembre 2019 saranno ospiti di Live – Non è la D’Urso proprio Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ex agenti della Prati, e si ripartirà con la vicenda da dove eravamo rimasti. Le due donne faranno le loro nuove rivelazioni sulla vicenda che può essere davvero definita il caso mediatico dell’anno. Ospite in studio a Live – Non è La D’Urso anche Mickey Rourke, attore sex symbol degli anni 80 grazie al film a 9 settimane e mezzo. Tra le novità di questa stagione è in programma anche uno spazio presentato da Paola Caruso dedicato a chi vuole saperne di più sulla propria famiglia. Infine, ci saranno le rivelazioni choc di Mariana Nannis moglie di Claudio Caniggia.

Live – Non è La D’Urso passa alla domenica sera.

In merito alla nuova collocazione del programma alla domenica sera Barbara D’Urso si è così espressa: “Come sapete il nostro editore ha deciso di cambiare il giorno di programmazione. Lui ama sempre mettermi nella giornata più difficile del palinsesto di Canale 5. Domenica sera debuttiamo“. L’appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di Live – Non è La D’Urso è per stasera alle 21.30 su Canale 5.