Tra pochissimo su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata della versione estiva del programma Linea Verde. La trasmissione oggi farà pappa in Maremma, continuando del magnifico viaggio attraverso la Toscana. I conduttori ci porteranno alla scoperta di splendide località, a partire da Alberese a Colle Lungo, dalla spiaggia della Feniglia alla foce del fiume Ombrone. Linea verde condurrà i suoi telespettatori, nella puntata in onda oggi, domenica 11 agosto, alle 12:20, su Rai 1, alla scoperta di pascoli ed uliveti, mentre viaggiando in carrozza, e passando attraverso magnifiche spiagge incontaminate e pinete, Federica De Denaro e Peppone ci mostreranno le bellezze della Tenuta Agricola di Alberese, rinomata per il suo patrimonio storico e architettonico.

Federico Quaranta mostrerà al pubblico da casa la raccolta del foraggio, e si scopriranno gli allevamenti dei maiali di razza cinta senese, quelli delle vacche maremmane in purezza e delle pecore amiatine, si assisterà anche alla tosatura e alla lavorazione della lana. Federica De Denaro e Peppone mostreranno al pubblico le bellezze dell’Ombrone, uno dei corsi d’acqua principali della Toscana meridionale, caratterizzato da una ricchissima e variegata flora e fauna. Tappa oggi domenica 11 agosto anche a Sovana, in mezzo ai filari, in compagnia di Federico Quaranta, dove verranno mostrate le caratteristiche di uno dei vitigni principali della costa grossetana e livornese, l’Aleatico, molto utilizzato per la produzione di vini dolci. L’appuntamento è per oggi alle 12.20 su Rai 1 con Linea Verde estate che ci porterà alla scoperta di angoli meravigliosi della Maremma e dell’Italia.