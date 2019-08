Teresa Cilia attacca duramente anche Karina Cascella. Ecco cosa è accaduto!

Teresa Cilia, dopo la polemica con Raffaella Mennoia degli ultimi giorni, ha duramente attaccato anche Karina Cascella, che ieri in una delle sue storie su Instagram ha difeso strenuamente l’autrice di Uomini e Donne, criticando il comportamento della Cilia, ed il suo atteggiamento di profonda ingratitudine nei confronti della Mennoia e della redazione di un programma che le ha regalato popolarità e l’amore, visto che è anche convolata a nozze con Salvatore, conosciuto proprio a Uomini e Donne. Teresa ha replicato e non le ha di certo mandate a dire alla Cascella, ed in una delle sue recenti Instagram Story ha accusato Karina di aver rubato il fidanzato a Paola Frizziero. Salvatore Angelucci, prima di cominciare la sua relazione con Karina era legato a Paola Frizziero, che aveva scelto tra le sue corteggiatrici durante la partecipazione a Uomini e Donne.

La dura replica di Teresa Cilia a Karina Cascella.

Teresa ha così replicato: “Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero che poi alla fine la verità è uscita fuori, che tu le hai rubato sostanzialmente il fidanzato. Ma di cosa stiamo parlando? E fai la morale a me… Tu l’hai fatta uscire pazza!”. In merito alle accuse ricevute da Karina sul fatto che le sia un’ingrata ed irriconoscente nei confronti di coloro che le hanno regalato un’opportunità ha così replicato: “Ma chi ha sputato nel piatto dove ho mangiato? Io ho ringraziato e ringrazierò ancora, perché ho trovato l’amore. Io parlo di una singola persona...io capisco che devi partire in sua difesa…però siete fatte della stessa pasta, questo è il vero motivo”.

In chiusura del post arriva la dura stangata all’opinionista di Canale 5: “Sai qual è, Karina, la differenza tra me e te? Che io non mi faccio comandare da nessuno, che io sono una persona rispettosa, e soprattutto non rubo i fidanzati a nessuno. Ricorda”.