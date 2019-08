Oggi su Rai 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con Linea Verde Estate, il programma amato e seguito dal pubblico che ama conoscere e scoprire le bellezze del nostro Paese. La tappa di oggi condurrà nuovamente in Maremma. La trasmissione sarà a Alberese, a Francavilla d’Ete, e ci porterà alla scoperta della riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra, nelle Marche. Oggi domenica 18 agosto 2019 Linea Verde ci condurrà un un magnifico viaggio alla scoperta delle bellezze del Centro Italia. Federica De Denaro sarà nel campo catalogo della Tenuta Agricola di Alberese, dove ci mostrerà pascoli naturali ed oliveti, mandrie di vacche allevate ancora allo stato brado.

Federico Quaranta sarà a Francavilla d’Ete, in provincia di Ascoli. Con lui oggi scopriremo la coltivazione della varietà “Achille”, grano duro base di prima produzione. Nella meravigliosa riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra, nelle Marche, il programma ci mostrerà la gloriosa tradizione del grano “Senatore Cappelli”, selezionato dall’agronomo Nazareno Strampelli nel 1915, il più seminato in assoluto in Italia. A Montelparo, in Val d’Aso, Federico Quaranta ci mostrerà un meraviglioso pescheto, dove si recherà per raccogliere le nettarine e le saturnine. Federica De Denaro sarà a Cingoli per mostraci le macine a pietra attivate e la produzione di pregiate farine. Nel finale della puntata di oggi di Linea Verde Estate saremo ad Alberese, in un agriturismo a conduzione familiare, dove insieme a Peppone e Federica De Denaro, scopriremo i sapori ed i colori della “colazione del buttero”. L’appuntamento è per oggi domenica 18 agosto 2019 con Linea Verde Estate, alle 12.20 su Rai 1.